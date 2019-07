Awaria Facebooka 3 lipca 2019. Co się stało?

Jak podaje serwis Downdetector.pl, monitorujący działanie popularnych stron i aplikacji, problemy pojawiły się przed godz. 16. Od tamtego czasu wpłynęło setki zgłoszeń o problemach związanych z działaniem Facebooka. Głównie były one zgłaszane z Europy (w tym Polski) oraz Stanów Zjednoczonych.

Oprócz problemów na prywatnych kontach użytkowników Facebooka utrudnione jest również działanie stron marek i firm. Do publikowanych linków nie dołączają się zdjęcia lub linki w ogóle nie pojawiają się po publikacji.

Problem potwierdza także sam Facebook.

"Zdajemy sobie sprawę, że niektórzy użytkownicy mają problemy z załadowaniem lub wysłaniem obrazów, filmów i innych plików w naszych aplikacjach. Przepraszamy za kłopoty i pracujemy nad doprowadzeniem sytuacji do normalności tak szybko jak to możliwe" - taki komunikat opublikował Facebook, ale na Twitterze.

