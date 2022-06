Będzie jeden rodzaj ładowarek do telefonów

Do jesieni 2024 r. USB typu C stanie się wspólnym portem ładowania dla wszystkich telefonów komórkowych, tabletów i aparatów fotograficznych w Unii Europejskiej.

Wstępne porozumienie Parlamentu UE i Komisji Europejskiej ustanawia jedno rozwiązanie do ładowania niektórych urządzeń elektronicznych.

Zgodnie z nowymi przepisami konsumenci nie będą już potrzebować innego urządzenia ładującego i kabla przy każdym zakupie nowego urządzenia i mogą używać jednej ładowarki do wszystkich swoich małych i średnich przenośnych urządzeń elektronicznych.

Telefony komórkowe, tablety, e-czytniki, słuchawki douszne, aparaty cyfrowe, słuchawki i zestawy słuchawkowe, przenośne konsole do gier wideo i przenośne głośniki, które można ładować za pomocą kabla przewodowego, będą musiały być wyposażone w port USB typu C, niezależnie od ich producenta. Laptopy będą również musiały zostać dostosowane do wymagań w ciągu 40 miesięcy od wejścia prawa w życie.

Szybkość ładowania dla urządzeń obsługujących szybkie ładowanie ma również zostać zharmonizowana, dzięki czemu użytkownicy będą mogli ładować swoje urządzenia z tą samą prędkością za pomocą dowolnej ładowarki.

Kupujący będą też mogli wybrać, czy chcą kupić nowy sprzęt elektroniczny z ładowarką czy bez.

Instytucje europejskie wyliczyły, że te nowe obowiązki doprowadzą do większego ponownego wykorzystania ładowarek i pomogą konsumentom zaoszczędzić do 250 mln euro rocznie na niepotrzebnych zakupach ładowarek. Szacuje się, że wyrzucone i nieużywane ładowarki stanowią około 11 000 ton e-odpadów rocznie.

Po wakacyjnej przerwie Parlament i Rada będą musiały formalnie zatwierdzić umowę, zanim zostanie ona opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE. Wejdzie w życie 20 dni po publikacji, a jej postanowienia zaczną obowiązywać po 24 miesiącach. Nowe przepisy nie będą miały zastosowania do produktów wprowadzonych na rynek przed wejściem przepisów w życie.