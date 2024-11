Boczek z bakteriami. Od tego można się pochorować

Filip Luberecki z Motoru Lublin zdobył gola dla reprezentacji Polski w meczu z Anglią

Kolejny mecz w ramach Elite League i kolejny występ w reprezentacji Polski do lat 20 Filipa Lubereckiego z Motoru Lublin. Tym razem lewy obrońca żółto-biało-niebieskich rozegrał 45 minut w zremisowanym 1:1 meczu z Anglią i to on wpisał się na listę strzelców. Spotkanie zostało rozegrane na stadionie w Puławach.