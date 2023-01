Co zdrożeje w 2023 roku? Według ekonomistów – wszystko

Tymczasem w najbliższych tygodniach odczujemy ponadto doraźny wzrost cen spowodowany zniesieniem części przepisów rządowej tarczy antyinflacyjnej, w ramach której obniżono stawki podatku dla kluczowych towarów. Z tego właśnie powodu nie ma co się spodziewać spadku cen paliwa, a to one pośrednio windują ceny wszystkich innych dóbr.



To wciąż nie koniec złych wiadomości dla domowych budżetów, bo lada moment będą musiały sprostać rosnącym opłatom. Spadek dochodów samorządów, którym w ramach niesławnej reformy podatkowej zwanej "polskim ładem" odebrano część wpływów z zapłaconego na ich terenie podatku PiT, wraz z rosnącymi cenami energii wymusza na nich podnoszenie mieszkańcom stawek podatku od nieruchomości czy opłat za wywóz odpadów.