Prezydent Andrzej Duda udał się w poniedziałek na Światowe Forum Ekonomiczne w Davos (WEF), które odbywa się pod ha-słem „Współpraca w inteligentnym wieku”. Na poprzedzającej wylot konferencji prezydent mówił, że szczyt będzie związany z „ważnymi wydarzeniami politycznymi, które w oczywisty sposób będą oddziaływały, już oddziałują na europejską i światową go-spodarkę”.

Prezydent podkreślił, że wydarzenia na Forum zostaną „zdominowane przez to, co dzieje się w Waszyngtonie, zaprzysiężenie prezydenta Donalda Trumpa”. Jak mówił, jest to „niezwykle ważne wydarzenie” nie tylko dla USA, a również dla całego świata, gospodarki oraz bezpieczeństwa.

„Patrzę na to wydarzenie z satysfakcję i dużym spokojem” – powiedział Duda i dodał, że spotykał się z Trumpem, kiedy „wielu bardzo wątpiło, czy ma jakiekolwiek szanse” na ponowne objęcie urzędu prezydenta USA.

Andrzej Duda ocenił, że współpraca z Trumpem podczas jego pierwszej kadencji układała się bardzo dobrze.

„Dzisiaj możemy śmiało mówić, że naszym priorytetem, jeżeli chodzi o polską prezydencję w Radzie UE, jest budowanie relacji pomiędzy Unią a Stanami Zjednoczonymi. Mam nadzieję, że kiedy Donald Trump obejmuje przewodnictwo w Stanach Zjed-noczonych, będziemy mogli tę politykę realizować z całym pożytkiem dla Unii Europejskiej (...). Mam nadzieję, że moja dobra re-lacja i dotychczasowe rozmowy z prezydentem Donaldem Trumpem (...) będą przynosiły Polsce pożytki”.

Andzrej Duda wierzy, że druga prezydencja Trumpa „przyniesie dla Polski cztery lata dobrej polityki”, która będzie umacniała więzi z USA. W jego ocenie, Donald Trump „zawsze traktował nas przyjaźnie i znakomicie rozumie sprawy naszej części Europy”.

Dopytywany, czy nie żałuje swojej nieobecności na inauguracji Trumpa w Waszyngtonie, powiedział, że woli robić politykę dla Polski, która stoi obecnie na czele Unii Europejskiej.

„Nie mam wątpliwości co do mich dobrych relacji z prezydentem Donaldem Trumpem i nie muszę stać w tłumie, żeby te dobre relacje pokazywać” – mówił Duda. „Nie sądzę, żeby prezydent Trump miał dzisiaj głowę, aby się spotykać i rozmawiać o polityce”.



Zaprzysiężenie Donalda Trumpa rozpocznie się w poniedziałek (20 stycznia) o godzinie 18 polskiego czasu.