Dzisiaj decyzja prezydenta ws. tabletki „dzień po”

Sejm głosami koalicji rządzącej ustawę przyjął 22 lutego. Następnie po poprawkach senatu 8 marca trafiła do Belwederu na biurko prezydenta. Zgodnie z konstytucją, Andrzej Duda ma 21 dni na decyzję, co zrobić z ustawą. Może on ustawę zawetować, skierować do Trybunału Konstytucyjnego lub podpisać, co wydaje się mało prawdopodobne.

Nowelizacja Prawa farmaceutycznego zakłada, że tzw. tabletka „dzień po” dostępna będzie bez recepty dla osób w wieku od 15 lat. W razie prezydenckiego weta, minister zdrowia Izabela Leszczyna zapowiedziała „plan B”. Planuje ona wprowadzenie rozporządzenia zapewniającego dostęp do antykoncepcji awaryjnej od 1 maja.