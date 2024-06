Dziś w nocy warto spojrzeć w niebo. Co zobaczymy tuż przed i po północy?

Chodzi o Starlinki, telekomunikacyjny system satelitarny firmy Spacer Elona Muska. Dzięki nim zapewnione jest połączenie z prawie dowolnego miejsca na świecie.

– Dzisiaj o 3:56 w nocy czasu polskiego wystartowała misja Starlink G10-1 z Cape Canaveral na Florydzie. Rakieta Falcon 9 wyniosła na orbitę kolejne 22 sztuki satelitów Starlink. Zatem znów zobaczymy lśniący pociąg Starlink na niebie. I prawdopodobnie nie jeden. Pierwszy przelot zobaczymy o godzinie 23:37, a kolejny o godzinie 1:09. W obydwu przypadkach będą to długie przeloty przez całe niebo z zachodu na wschód – informuje Zbigniew Zając z portalu nocneniebo.pl i dodaje, że to nie koniec, bo na sobotę na godzinę 14:58 szykowany jest kolejny start rakiety Falcon 9 ze Starlinkami. - Może dojść do sytuacji, w której zobaczymy na niebie dwa różne kosmiczne pociągi. Jeżeli drugi start dojdzie do skutku to kolejny pociąg podjedzie nad Polskę o godzinie 23:46 i 1:19.