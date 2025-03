Europejska konkurencja dla SpaceX? Na liście chętnych m.in. firma Leonardo i Airbus

W styczniu włoska premier Giorgia Meloni skrytykowała brak europejskich alternatyw dla Starlinka, podkreślając europejskie opóźnienia w rozwoju publicznych technologii komunikacyjnych.

Jej słowa padły w kontekście opublikowania przez agencję Bloomberga informacji o potencjalnej umowie pomiędzy włoskim rządem a firmą Starlink na dostarczanie bezpiecznych usług telekomunikacyjnych dla rządu i administracji publicznej.

Negocjowana umowa miałaby mieć wartość 1,5 mld euro i obejmować dostarczenie Włochom „pełnego zakresu najwyższej klasy rozwiązań szyfrujących dla usług telefonicznych i internetowych wykorzystywanych przez rząd” - poinformował Bloomberg.

Plan zakładał również świadczenie usług łączności dla włoskiej armii w regionie Morza Śródziemnego, a także uruchomienie tzw. usług satelitarnych bezpośrednio łączących się z komórkami we Włoszech, które mają być wykorzystywane w sytuacjach kryzysowych, takich jak ataki terrorystyczne lub klęski żywiołowe – poinformowali w styczniu przedstawiciele włoskich władz.

W poniedziałek, 10 marca, tygodnik “Variety” opisał w artykule poświęconym sprawie jak Elon Musk nadal, pomimo zdecydowanego oporu partii opozycyjnych, walczy o podpisanie umowy z Włochami. Jego niedawne działania wskazują na to, że chce on spotkać się z prezydentem Sergio Mattarellą, który - jak zauważyła gazeta - jest "uważany za jedną z osób, które zdecydowanie popierają rozważenie innych dostawców usług satelitarnych, tj. francusko-brytyjskiego rywala Starlink, firmy OneWeb”.

„Dlaczego Włochy i Europa nie dotarły na czas w tworzeniu publicznych technologii bezpiecznej komunikacji?” - zacytował pytanie premier Włoch ze stycznia portal Politico.

W artykule opublikowanym 10 marca portal napisał, że trzy europejskie firmy – Airbus, Leonardo i Thales Alenia Space – w odpowiedzi m.in. na działania Muska planują stworzenie wspólnego przedsięwzięcia. Celem byłoby zwiększenie produkcji satelitów, zwłaszcza na potrzeby telekomunikacji na niskiej orbicie okołoziemskiej, co pozwoliłoby na konkurowanie z gigantem telekomunikacyjnym Starlink i firmą kosmiczną SpaceX, które należą do Muska.

- Ze względu na własne bezpieczeństwo kraje Europy powinny inwestować we własne technologie, szczególnie w kontekście komunikacji. Po pierwsze, zapewni to bezpieczeństwo tejże i pewność, że dane przetwarzane są zgodnie z regulacjami UE. Po drugie, ograniczy to ryzyko utraty dostępu do kluczowych kanałów komunikacji w sytuacji kryzysowej - powiedziała PAP Aleksandra Wójtowicz, analityczka PISM.