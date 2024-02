Fałszywe prawo jazdy i nie swój paszport. Myślał, że strażnicy się nie zorientują

Sytuacja miała miejsce na przejściu granicznym w Hrebenne. Obywatel Tadżykistanu próbował dostać się na Ukrainę pokazując na przejściu podrobione i nie swoje dokumenty.

– W trakcie prowadzonej kontroli granicznej mężczyzna przedstawił prawo jazdy, które wzbudziło podejrzenia funkcjonariusza prowadzącego odprawę. Dokument został więc szczegółowo zweryfikowany przez specjalistę, co tylko potwierdziło wcześniejsze przypuszczenia mundurowego. Wnikliwe badania pokazały bowiem, iż został on podrobiony. Na tym jednak nie koniec, okazało się bowiem, iż mężczyzna, próbował przekroczyć granicę posługując się paszportem, należącym do innego obywatela Tadżykistanu – informuje kpt. Dariusz Sienicki z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.