Festiwal w Houston. Osiem osób nie żyje, setki rannych. Tłum tratował ludzi pod sceną

Według straży pożarnej w Houston wiele osób zostało rannych podczas wieczoru otwarcia dużego weekendowego festiwalu muzycznego Astroworld w NRG Park. Około godziny 21 lub 21.15 w piątek czasu lokalnego tłum około 50 tysięcy osób zaczął napierać w kierunku sceny podczas występu rapera Travisa Scotta, który jest organizatorem festiwalu. Wtedy w tłumie wybuchła panika, a koncert przerwano.

Według pracowników straży pożarnej w Houston przeprowadzono resuscytację krążeniowo-oddechową u co najmniej dwóch osób. Służby informują o co najmniej ośmiu ofiarach śmiertelnych. Co najmniej 17 osób trafiło do szpitali, z czego 11 doznało zatrzymania akcji serca. Jak donosi CNN, na miejscu rozstawiono szpital polowy, w którym do tej pory udzielono pomocy 300 osobom.