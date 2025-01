Groził Owsiakowi śmiercią i oferował pieniądze za jego zastrzelenie. Usłyszał zarzuty

Mężczyzna usłyszał zarzuty – poinformował we wtorek PAP szef Prokuratury Rejonowej w Krośnie, prok. Zbigniew Piskozub. Podejrzany trafił do aresztu.

Dochodzenie w tej sprawie wszczęła Komenda Miejska Policji w Krośnie pod nadzorem tamtejszej prokuratury rejonowej.

Jak poinformował prokurator Piskozub, 38-letni mieszkaniec Odrzykonia za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook groził Jerzemu Owsiakowi, prezesowi Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy pozbawieniem życia. Ponadto nawoływał do zabicia Owsiaka i oferował za jego zastrzelenie 100 tys. zł.

Usłyszał zarzuty kierowania gróźb karalnych i nawoływania do zbrodni. Grozi mu za to do trzech lat pozbawienia wolności.

– Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia – poinformował prokurator. Zastrzegł jednocześnie, że na obecnym etapie dalsze informacje nie będą udzielane ze względu na dobro postępowania.

Sąd na wniosek prokuratury zadecydował o aresztowaniu podejrzanego na miesiąc.