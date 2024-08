Groźne bakterie w sałatkach z Makro i Lidla. Sprawdź, czy nie masz ich w domu

Motor II Lublin po dwóch kolejkach zamyka tabelę IV ligi

Dwa mecze, dwie porażki i bilans bramkowy 2-11. Nie tak miał wyglądać początek nowego sezonu w wykonaniu drugiej drużyny Motoru Lublin. Po premierowej porażce w zespole żółto-biało-niebieskich doszło też do zmiany trenera. Od ponad tygodnia za wyniki zespołu odpowiada Kacper Stróż. W debiucie jego drużyna przegrała derby z Lublinianką aż 2:6, ale to nie był wcale tak jednostronny mecz, jak wskazuje na to wynik.