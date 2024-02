Już ponad 2 miliony zeznań. Miałeś zwrot podatku? Sprawdź konto!

– Korzystam z ulgi na dwójkę dzieci, do tego ponad 1300 złotych za dużo miałem zapłaconych zaliczek, więc w rozliczeniu rocznym okazało się, że mam do zwrotu prawie 3600 złotych. PIT przez Internet wypełniłem kilkanaście minut po północy, 15 lutego, jak tylko uruchomiona została możliwość rozliczania się. Już w czwartek, 22 lutego po południu, otrzymałem zwrot nadpłaconego podatku - cieszy się pan Piotr, nasz Czytelnik i dodaje, że tydzień to nie jest rekordowy czas, w którym otrzymał zwrot – Dwa lata temu pieniądze wpłynęły na konto zaledwie po trzech dniach, już 18 lutego, w 2020 roku był to 20 lutego, a w ubiegłym roku i trzy lata temu 23 lutego.

Ile czasu Urząd Skarbowy ma na zwrot podatku?

Przy tradycyjnym rozliczeniu papierowym ustawowy czas oczekiwania na zwrot to 3 miesiące (90 dni). Warto jednak złożyć deklarację przez Internet - wówczas urząd na zwrot pieniędzy ma 45 dni od dnia złożenia rozliczenia, a jeśli podatnik jest posiadaczem Karty Dużej Rodziny może liczyć na zwrot w ciągu 30 dni.

Kwoty niskie - do 5 tys. zł - zwracane są automatycznie przez system nawet w ciągu tygodnia, o czym przekonał się nasz Czytelnik. Wszystko jednak zależy od tego, jaka będzie liczba wniosków, które wpłyną do urzędu skarbowego. Dlatego warto pośpieszyć się z wysłaniem wypełnionego druku PIT do urzędu skarbowego.

Najprostszy sposób można dokonać tego poprzez usługę Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym (e-US).

– Usługa Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym pozwala szybko i wygodnie rozliczyć się z podatku. Docenia to coraz więcej podatników, którzy w tym roku złożyli już w naszej usłudze ponad 2 mln deklaracji – mówi wiceminister finansów, szef KAS Marcin Łoboda.

Podatnicy, którzy zalogują się do e-Urzędu Skarbowego za pomocą form dostępnych w ramach login.gov.pl mogą korzystać nie tylko z usługi Twój e-PIT ale także z wszystkich pozostałych e-usług oferowanych przez Krajową Administrację Skarbową w e-US.

– Zachęcamy do logowania się do e-Urzędu Skarbowego Profilem Zaufanym, e-Dowodem, poprzez bankowość elektroniczną lub aplikację mObywatel. Dzięki temu można korzystać ze wszystkich funkcjonalności e-US. Można m.in. sprawdzić swoje dotychczasowe rozliczenia z urzędem, zweryfikować status zwrotu podatku, lub zapłacić podatek, także za pomocą systemu płatności BLIK – dodaje wiceminister finansów, zastępca szefa KAS Małgorzata Krok.

Twój e-PIT w liczbach

Podatnicy korzystający z usługi złożyli już ponad 2 mln formularzy PIT za 2023 rok, w tym: