Kochana Babciu, dziękujemy że jesteś!

Pomysł na święto uhonorowania babć w Polsce powstał już w 1964 roku. dopiero później wprowadzono także świętowanie dnia dziadka.

W innych krajach to święto ochodzone jest w różnych terminach. 21 stycznia życzenia babciom składane są również w Bułgarii. We Francji jest to święto ruchome obchodzone w pierwszą niedzielę marca. Natomiast w Brazylii i Hiszpanii 26 lipca.

