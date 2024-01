KGW z województwa lubelskiego wśród zwycięzców konkursu Smakujmy Lokalnie

W tegorocznej edycji konkursu, jury nagrodziło KGW z 8 województw. Finałowe danie reprezentujące Lubelszczyznę to pierogi z gęsiną i suszonymi śliwkami podane na chmurze musu rabarbarowego. Region, z którego pochodzi koło, słynie z wyśmienitej jakości mięsa drobiowego, w tym gęsiny. Jak przekonywały reprezentantki Grabanowskiego Pokolenia na Obcasach podczas gali finałowej, ich autorski przepis na pierogi nawiązuje do tradycji kulinarnej regionu i bazuje na lokalnych produktach, a jednocześnie promuje zbilansowaną, zdrową dietę opartą na potrawach o czystym składzie i najwyższej jakości.

- Polska tradycja kulinarna jest niezwykle bogata, co odzwierciedlały tegoroczne zgłoszenia. Różnorodność dań, ich historia i sposób prezentacji przez Koła były naprawdę imponujące. To, co dla mnie było najważniejsze przy ocenie to możliwość dotarcia z tym daniem do szerokiego grona odbiorców w Polsce, i nie tylko. Tradycja kulinarna regionów jest tak wspaniała, że powinniśmy się nią chwalić! – informuje ekspert kulinarny Łukasz Konik, przewodniczący jury.