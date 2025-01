Król Karol III w Krakowie spotkał się z ocalałymi z Holokaustu

Karol III przybył do Polski w związku z Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Monarcha najpierw przyjechał do Krakowa, gdzie odwiedził znajdujące się w dawnej żydowskiej dzielnicy Kazimierz Centrum Społeczności Żydowskiej. To miejsce, które powstało z jego inicjatywy i które jako Książę Walii osobiście otwierał w 2008 roku.

Tu spotkał się z członkami krakowskiej społeczności żydowskiej. Król zasiadł do stołu z ocalałymi: Zofią Radzikowską, Bernardem Offenem i Ryszardem Orowskim.

„Wasza Wysokość, czy pamiętasz mnie?” – zwróciła się do króla Zofia Radzikowska. „Oczywiście, że tak” – odparł z uśmiechem Karol III.

Do ich spotkania doszło w 2008 roku. Natomiast Ryszarda Orowskiego Karol, jako Książę Walii, poznał 23 lata temu podczas swojej drugiej wizyty w Polsce. Zwiedzanie wówczas krakowskiego Kazimierza, spotkanie z Żydami, którzy przeżyli II wojnę światową, wywarły na następcy tronu głębokie wrażenie i stały się inspiracją do powstania Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie.

Monarcha w poniedziałek odwiedził również działający w Centrum tzw. Free Shop, który zapewnia żywność i niezbędne artykuły uchodźcom. Na miejscu spotkał się z wolontariuszkami działającymi w tym miejscu i rozmawiał z dwoma uchodźczyniami z Ukrainy: Victorią Lasną i jej córką Anastazją. Kobiety nie kryły wzruszenia tym spotkaniem.

W przemówieniu wieńczącym wizytę w Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie król Wielkiej Brytanii podkreślił, że świadectwa ocalałych mówią nam, „żeby cieszyć się wolnością, walczyć z uprzedzeniami i nigdy nie wahać się stanąć przeciw przemocy i nienawiści”.

„Tutaj, w Krakowie, z popiołów Holokaustu społeczność żydowska odrodziła się, i nie ma lepszego symbolu tego odrodzenia niż Centrum Społeczności Żydowskiej, w którym zgromadziliśmy się dzisiaj”.

Po spotkaniu z krakowską społecznością żydowską na Kazimierzu, król udał się do Oświęcimia na obchody upamiętniające 80. rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Ceremonia zorganizowana na terenie obozu jest obchodzona na całym świecie jako Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 1 listopada 2005 roku.