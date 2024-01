Lubelscy „łowców głów” dopadli 33-latka w Belgii. Był poszukiwany od 2017 roku

33-latek poszukiwany był za dokonanie rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Do tego zdarzenia doszło w grudniu 2015 r. w Białej Podlaskiej. Wspólnie z innymi ustalonymi i zatrzymanymi sprawcami dokonał rozboju. Według ustaleń policjantów to właśnie on bił pokrzywdzonego drewnianą pałką po głowie. Łupem sprawców padły pieniądze.

W 2017 roku Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej wystawiła za nim list gończy. Zgodnie z obowiązującymi wtedy przepisami za to przestępstwo groziła kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Od ponad 6 laty mężczyzna ukrywał się poza granicami kraju. Posługiwał się fałszywymi danymi, by utrudnić jego ściganie.

Dzięki działaniom lubelskich „łowców głów” udało się ustalić miejsce pobytu poszukiwanego. Było to możliwe dzięki ścisłej współpracy i sprawnej wymianie informacji, odpowiedniej koordynacji działań przez europejską sieć współpracy policyjnej – ENFAST z policjantami z Belgii i Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji.