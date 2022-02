Co najlepiej sprzedaje się na Allegro?

Rozwój polskiego rynku e-commerce sprawia, że założenie własnego sklepu internetowego okazuje się coraz atrakcyjniejsze. Jak wynika z raportu Gemius E-commerce w Polsce 2021, aż 77% internautów robi już zakupy w Internecie. To biznes, który potrafi przynieść naprawdę spore zyski. Warunek? Musisz dotrzeć do klientów i zaoferować im to, czego potrzebują. Oba te założenie szybko zrealizujesz za pomocą Allegro.