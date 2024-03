Miały być suszone warzywa, był susz marihuany. Można by to sprzedać za 2 mln zł

To była wspólna akcja lubelskiej i dolnośląskiej KAS oraz policji. Podejrzany transport został skontrolowany w okolicach Jędrzychowic na Dolnym Ślasku.

- Zgodnie z dokumentacją, przewoził środki ochrony roślin oraz suszone warzywa. Na naczepie samochodu ciężarowego znajdowały się chemikalia roślinne, ale w 8 pudełkach zamiast suszonych warzyw ukryte było 39 kg marihuany - relacjonuje Michał Deruś, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.

Dodaje, że taka ilość narkotyku na czarnym rynku jest warta w hurcie ponad 700 tys. zł, a w detalu prawie 2 mln zł, bo z 39 kg marihuany można byłoby przygotować ok. 39 tys. działek dilerskich.

W związku z tym ujawnieniem zatrzymano dwóch mężczyzn. Zostali przewiezieni do Lublina i w tutejszym Wydziale Prokuratury Krajowej usłyszeli zarzut przemytu znacznych ilości narkotyków. Grozi za to do 20 lat więzienia. Obaj zostali tymczasowo aresztowani.