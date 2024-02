Ministerstwo popiera protest rolników. Kiedy rozwiązania?

– Ministerstwo Rolnictwa popiera protestujących w zakresie ograniczenia niekontrolowanego przepływu produktów rolnych z Ukrainy oraz czasu obowiązywania bezcłowego, bezkontyngentowego przepływu produktów rolnych z Ukrainy. Ponadto rozwiązania proponowane w ramach tzw. zielonego ładu są zbyt rygorystyczne, zwłaszcza ugorowanie ziemi – dodaje wiceminister Czerniak.

Kiedy konkrety?

– Dzisiaj na Radzie Ministrów staje informacja ministra rolnictwa. Po drugie konkrety to dopłaty do kukurydzy, również dopłaty do kredytu, które powodują zwiększenie udziału rolników w inwestycjach. Po trzecie dopłaty suszowe i rozmawiamy z Ministrem Finansów na temat dopłat do zbóż, do owoców miękkich — relacjonuje Czerniak. Co podkreśla — należy pomagać Ukrainie w sensie militarnym, humanitarnym, finansowym, ale trzeba chronić interesy polskiego rolnika.

W najbliższy poniedziałek odbędzie Rada Unii Europejskiej do spraw rolnictwa, w której będzie uczestniczył minister Siekierski. Mam nadzieję, że w przeciągu tego miesiąca, najpóźniej do połowy przyszłego będą podjęte decyzje — dodaje Jacek Czerniak.