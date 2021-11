"Musimy działać szybko i zdecydowanie". Szefowa Komisji Europejskiej o nowym wariancie koronawirusa

Ursula von der Leyen mówiła o nowym wariancie koronawirusa B.1.1.529, który po raz pierwszy zidentyfikowano w Botswanie.



- Podchodzimy bardzo poważnie do informacji o nowym zmutowanym wariancie. Wiemy, że ta mutacja może doprowadzić do rozprzestrzenienia się jeszcze groźniejszego wariantu wirusa na całym świecie w ciągu kilku miesięcy - powiedziała. - Teraz ważne jest, abyśmy wszyscy w Europie działali w sposób szybki, zdecydowany i jednolity – oceniła.



- Umowy Unii Europejskiej z producentami mówią, że szczepionka musi być natychmiast dostosowywana do nowych wariantów, gdy tylko się pojawią – dodała.



Szefowa KE zasugerowała państwom Unii, aby ograniczyły podróże do państw południowej Afryki i innych państw dotkniętych nową mutacją, aby ograniczyć jego rozprzestrzenianie. Oświadczyła, że loty do tych krajów powinny zostać zawieszone, a podróżni wracający z tych regionów powinni udać się na kwarantannę.



Zaapelowała do obywateli Unii Europejskiej o szczepienie się. - Europejczycy powinni przyjąć szczepionkę, by się ochronić – powiedziała.