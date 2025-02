W ciągu dnia w sobotę i w niedzielę wystąpią przelotne opady śniegu, zwłaszcza na północnym obszarze Polski. W nocy z niedzieli na poniedziałek na Podhalu i w Bieszczadach temperatura spadnie nawet do minus 19 st. C. - poinformował synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Kowalczuk.

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie będzie duże, z rozpogodzeniami na południu. Przelotne opady śniegu pojawią się zwłaszcza na północy Polski, gdzie przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie do 15 cm. Temperatura wyniesie od minus 11 st. C. na wschodzie, do minus 8 st. C. na zachodzie oraz około minus 2 st. C. nad morzem. Najchłodniej będzie w rejonach Karpat i Sudetów - około minus 16 st. C. W centralnej części kraju wiatr będzie słaby z kierunków zachodnich, nad morzem umiarkowany z kierunków północnych, okresami porywisty. Na wschodzie kraju okresowo wystąpią mgły marznące ograniczające widoczność do 300 m.

W niedzielę największe zachmurzenie wystąpi na północy oraz na wschodzie kraju, mogą wystąpić przejaśnienia. Na tych obszarach wystąpią przelotne opady śniegu. Największy przyrost pokrywy śnieżnej, do 7-8 cm, będzie na wybrzeżu. Temperatura maksymalna od minus 4 st. C. na Suwalszczyźnie, minus 6 st. C. na Podhalu, około minus 1 st. C. w centrum oraz do 1 st. C. na zachodnich krańcach kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty na wschodzie z kierunków północnych.

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie małe, okresami wzrastające do umiarkowanego, na północy i północnym-wschodzie zachmurzenie okresami duże. Na północy wystąpią również przelotne opady śniegu. Temperatura wyniesie od minus 16 st. C. w rejonach górskich, od minus 10 st. C. do minus 12 st. C. na przeważającym obszarze kraju, do minus 4 st. C. nad morzem. Na Podhalu i w Bieszczadach możliwe spadki temperatury do minus 19 st. C. Lokalnie mogą wystąpić silne zamglenia. Wiatr będzie słaby, nad morzem słaby i umiarkowany, okresami porywisty z kierunków zachodnich. Możliwe opady śniegu w Karpatach i na południowym wschodzie.