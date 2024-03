Najnowszy sondaż IBRiS dla Rzeczpospolitej. Na czele bez zmian

Mężczyzna walczył z pożarem domu. Z poparzeniami śmigłowiec LPR przetransportował go do szpitala

Do pożaru poddasza domu jednorodzinnego doszło dzisiaj w nocy w Horodyszczu – Kolonii w gminie Chełm. Zanim na miejsce przybyli strażacy ogień próbował ugasić właściciel domu. Niestety, mężczyzna doznał poparzeń. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe przetransportowało go do szpitala w Łęcznej.