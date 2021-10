Niepełnosprawny 9-latek bity kablem i skopany przez ojczyma

Dziewięciolatek zeznał, że ojczym bił go i wyzywał od pięciu lat. Mężczyzna przyznał się do tego jednego razu. Prokuratura wystąpiła do sądu o areszt dla ojczyma i dla matki chłopca za to, że nie pomogła synowi. Jednak sąd wniosku nie uwzględnił.

Matka chłopca nie chciała komentować zdarzenia.