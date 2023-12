Nowa broń przeciwko Covid-19. Ta szczepionka ma chronić przed krakenem

Nuvaxovid jest jedyną dostępną na rynku szczepionką, która uchronić ma nas przed najnowszą mutacją koronawirusa – krakenem. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, na razie do Polski trafiło około 210 tys. szczepionek, kolejne 200 tys. ma zostać dostarczone w przyszłym tygodniu. Jednocześnie resort zapewnia, że jest to wystarczająca ilość szczepionek.

– Zainteresowanie jest już spore. Zamówiliśmy 100 sztuk szczepionki, nie mamy już terminów na szczepienie w przyszłym tygodniu – słyszymy w jednej z lubelskich przychodni, gdzie można się zaszczepić.

Zaszczepić mogą się wszystkie osoby od 12 roku życia. Dawkę Nuvaxovidu można przyjąć także jako kolejną dawkę w rozpoczętym cyklu szczepień. Osoby, które do tej pory nie szczepiły się, otrzymają dwie kolejne dawki w odstępie 3 tygodni. Kolejną dawkę przypominającą powinny przyjąć:

osoby starsze (po 60-tym roku życia),

posiadające choroby współistniejące,

z obniżoną odpornością,

pracownicy medyczni.

Jak zapisać się na szczepienie Nuvaxovidem?

Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że skierowania na szczepienia nową szczepionką zostały wystawione automatycznie w nocy z 5 na 6 grudnia. Zapisać się na szczepienie można za pomocą Internetowego Konta Pacjenta, w przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej, w aptece gdzie jest możliwość zaszczepienia się lub za pomocą e-rejestracji. Jeśli zdarzy się sytuacja, że uprawniony do szczepienia nie będzie miał wystawionego e-skierowania, to osoba uprawniona w punkcie szczepień może samodzielnie wystawić takie skierowanie, oceniając wiek oraz termin od przyjęcia ostatniej dawki. Pamiętajmy, że musi od niej minąć co najmniej 6 miesięcy.

Pod koniec listopada firma Pfizer wszczęła postępowanie sądowe przeciwko Polsce. Według pozwu, RP nie wywiązała się z umowy dotyczącej zakupu 60 mln dawek szczepionek. Wartość sporu oszacowana została na około 6 mld zł. Polska to jedyny kraj Unii Europejskiej, który zdecydował się nie przyjmować zakupionych szczepionek ze względu na spadek zainteresowania na szczepienia przeciwko Covid-19. Sprawa trafiła do sądu w Brukseli, a pierwsza rozprawa zaplanowana była na 6 grudnia.

Lekarze odnotowują wzrost zakażeń na koronawirusa. Na 6 grudnia według danych Ministerstwa Zdrowia mieliśmy 3 414 zakażeń covid-19, w tym 2358 nowych zakażeń. W województwie lubelskim zakażeń było 310, w tym 82 ponownych zachorowań. Jedna osoba zmarła z powodu chorób współistniejących.