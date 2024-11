- Uczciliśmy pamięć Piotra Mierneckiego, ratownika medycznego z Kielc, który tragicznie zginął w wypadku w Jedlińsku (woj. mazowieckie). We wszystkich jednostkach Państwowej Straży Pożarnej włączyliśmy sygnały świetlno-dźwiękowe, aby oddać hołd koledze, który poświęcił życie w służbie innym - poinformowała Państwowa Straż Pożarna na swoim profilu w mediach społecznościowych. - Piotr Miernecki odszedł na wieczną służbę, pozostawiając po sobie pamięć jako osoba oddana ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia. To symboliczny gest jedności i wdzięczności dla tych, którzy na co dzień ryzykują własne bezpieczeństwo dla dobra innych.