Oficjalnie jest zakaz, ale badania mówią co innego. Co młodzież pije na studniówkach?

36 proc. osób przyznaje się do spożywania „małpek” na balu. W studniówkach biorą udział osoby, które ukończyły 18 lat i niepełnoletni uczniowie szkół średnich.

Z badań IQS przeprowadzonych w styczniu tego roku wynika, że 90 proc. osób słyszało o kimś, kto pił alkohol w dniu studniówki, 76 proc. widziało takie osoby, a 62 proc. osób przyznało, że spożywało alkohol. Prawie każdy widział mocny alkohol wnoszony na studniówkę, z czego prawie połowę stanowiły tzw. „małpki”. Połowa osób widziała w trakcie balu pijanego uczestnika studniówki.

Ponad połowa badanych piła alkohol w trakcie studniówki, a prawie co piąta osoba - przed lub po imprezie. Na samej studniówce spożywa się przede wszystkim mocne alkohole, w tym wódkę. Przyznało się do tego 80 proc. osób pijących alkohol na balu przedmaturalnym. Napoje spirytusowe pije się głównie z dużych butelek, ale ponad połowa badanych konsumowała go z małych butelek, tzw. „małpek”, przed właściwą imprezą. Drugim najpopularniejszym alkoholem pitym na studniówce jest szampan (28 proc.). Zdecydowanie rzadziej wymieniane są kupne gotowe drinki (11 proc.), piwo (9 proc.) oraz wino (8 proc.).

- Wyniki badania potwierdzają, że spożywanie mocnych alkoholi podczas studniówki jest zjawiskiem powszechnym, co niezwykle niepokoi. Szkoła i związane z nią wydarzenia to nie jest miejsce na spożywanie napojów alkoholowych, nawet jeśli robią to osoby pełnoletnie – uważa Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - Browary Polskie. - Studniówka poprzedza egzamin dojrzałości. Picie alkoholu nie jest dowodem dorosłości lub dojrzałości. Niestety nadal duża część młodzieży uważa inaczej, a symboliczne wejście w dorosłość utożsamia z piciem mocnego alkoholu -stwierdza Morzycki.

Badanie na próbie ogólnopolskiej zostało przeprowadzone w styczniu 2025 roku przez firmę badawczą IQS metodą CAWI na panelu internetowym opinie.pl. W ramach badania przeprowadzono 600 wywiadów na reprezentatywnej ze względu na płeć, region oraz wielkość miejsca zamieszkania próbie osób w wieku 18-24 lata, z wykształceniem co najmniej średnim oraz osób zdających maturę w 2025. Badanie zrealizowano na zlecenie Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie.