Otwarte okno na VIII piętrze i dzieci na parapecie. Ważny apel policji

Policjanci, po zaalarmowaniu przez świadków, szybko przybyli na miejsce zdarzenia. Udało im się przekonać dzieci do wejścia do środka i zamknięcia okna. Policja zapowiedziała już skierowanie sprawy do sądu rodzinnego. Dzieci mają 7 i 9 lat.

- Zgłoszenie jakie otrzymali funkcjonariusze dotyczyło tego, że dzieci miały chodzić po parapecie okna jednego z mieszkań wysokiego budynku. Policjanci natychmiast pojechali na miejsce i tam zauważyli dwoje małoletnich, którzy stali na parapecie. Na szczęście mundurowym szybko udało się nakłonić te dzieci, aby weszły do środka do mieszkania, zamknęły okno i tam zaczekały na policjantów – powiedziała mł. asp. Marta Mróz z policji w Poznaniu.