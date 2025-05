PKW podała frekwencję na godzinę 12. Lublin z najwyższą

- Każde wybory to święto demokracji - rozpoczął Sylwester Marciniak, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej.

Podczas konferencji podano ogólnopolską frekwencję w wyborach na godzinę 12. Według danych ze 100 proc. obwodowych komisji wyborczych do urn poszło 20,28 proc. uprawnionych do głosowania. To o blisko 5 proc. więcej niż w wyborach w 2015 roku, a o ok. 1,8 proc. mniej niż w wyborach prezydenckich w 2020 roku.

W województwie lubelskim frekwencja wyniosła 21,27 proc. W Lublinie wydano ponad 60 tys. kart do głosowania, co daje 24,34 proc. frekwencję w mieście i najwyższą w województwie. Najniższa frekwencja wyniosła w powiecie chełmskim - 18,82 proc.

Najwyższa frekwencja w Polsce została odnotowana w Małopolsce, a najniższa w województwie opolskim.

Marciniak odniósł się także do ściętego rogu kart wyborczych. Ścięty róg karty jest ułatwieniem dla osób niewidomych korzystających z nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.

- Mogło być to mylące, ponieważ za granicą nie ma możliwości głosowania z nakładką i tam karty nie były nacięte - powiedział Marciniak.

Aby oddać ważny głos należy zwrócić uwagę, czy karta do głosowania zawiera kserokopię pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej oraz pieczęć obwodowej komisji wyborczej.

Do zamknięcia lokali wyborczych zostało 7 godzin i 20 min.