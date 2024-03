PiS szykuje wielki marsz. Kaczyński podał datę

O wydarzeniu poinformował w sobotę podczas spotkania z mieszkańcami w Śniadowie (województwo podlaskie).

- Na 18 maja zaplanowaliśmy wielki marsz w Warszawie - powiedział Kaczyński. Częścią programu marszu będzie "napisana przez rolników uchwała sejmowa" wzywająca do "jednoznacznego odrzucenia Zielonego Ładu i jednocześnie uczynienia wszystkiego, by nie było tego importu zboża z Ukrainy".

Marsz ma nawiązywać do tego z 11 stycznia- wówczas w stolicy odbyła się manifestacja pod hasłem "Protest Wolnych Polaków".

Prezes PiS podał, że celem demonstracji będzie skłonienie większości parlamentarnej do przyjęcia uchwały Sejmu w sprawie Zielonego Ładu i embarga na ukraińskie zboże. - Jeśli ta uchwała nie zostanie podjęta do tego czasu, to będzie także hasłem tego marszu - mówił polityk.

Przekonywał też, że PiS chciało wyrównać szanse na polskiej wsi. - My realizowaliśmy koncepcję, aby wieś była po prostu - także w sensie praktycznym, a nie tylko deklaracji konstytucyjnych czy innych deklaracji - na równi z miastem. I chociaż nasi poprzednicy prowadzili politykę eksploatacyjną, do której dodali jeszcze element likwidatorski (likwidowanie szkół, likwidowanie posterunków policji, likwidowanie pocztowych placówek, likwidowanie połączeń komunikacyjnych, w mniejszych miastach likwidowanie nawet sądów), co w konsekwencji prowadziło do dalszego degradowania polskiej wsi, to nam mimo wszystko, ta polityka wyrównawcza się całkiem udała- zauważył.