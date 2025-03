Po rozmowie Trump – Putin. Pierwsze komentarze

PGE MKS FunFloor Lublin pokonał KPR Gminy Kobierzyce i zachował szansę na mistrzostwo Polski

Jeżeli przyjmiemy, że celem MKS FunFloor na ten sezon jest mistrzostwo Polski, to lubelski klub dzięki wtorkowej wygranej zachował szansę na realizację celu, chociaż wciąż do odzyskania złotych medali droga jest bardzo daleka. Jeżeli jednak celem jest srebro, to we wtorkowy wieczór Pawła Tetelewskiego bardzo przybliżyły się do realizacji tego założenia