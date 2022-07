Porwanie i gwałt na 14-latce. Nowe ustalenia

Prokuratura Rejonowa Poznań Stare Miasto zapowiedziała, że wystąpi do sądu rodzinnego z wnioskami o pozbawienie władzy rodzicielskiej podejrzanej 39-latki. Przyznał to we wtorek rzecznik Prokuratury Okręgowej prok. Łukasz Wawrzyniak.

Zaznaczył, że takie wnioski „już są formułowane”. - Wystąpimy z nimi, żeby w związku z tą sprawą sąd również "przyjrzał" się opiece i sprawowanej władzy rodzicielskiej przez tę kobietę nad dziećmi - ale to będą wnioski o pozbawienie jej władzy rodzicielskiej – dodał.

Na jaw wyszło także to, że sprawcy dokładnie zaplanowali swoje działania. Okazuje się także, że grupą dowodziła 39-latka. To Paulina K. To ona przed sklepem w Poznaniu zmusiła koleżankę swojej 13-letniej córki (też była w tej grupie) do wejścia do samochodu. Potem kobieta nagrywała telefonem, jak 17-latek gwałci porwaną.

Golarkę, którą potem użyli na dziewczynie kupili po drodze jadąc do miejsca dokonania najcięższego przestępstwa.