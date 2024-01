Prezydent wszczyna postępowanie ułaskawieniowe

Decyzja zapadła po spotkaniu prezydenta z żonami osadzonych - Romualdą Wąsik i Barbarą Kamińską.

- Mówiłem, że uczynię wszystko, co z mojej strony, że podejmę wszelkie starania, żeby zwrócić wolność panom jak najszybciej, by byli wolnymi ludźmi, a nie więźniami politycznymi w wolnej Rzeczpospolitej, bo to urąga jej godności - powiedział prezydent.