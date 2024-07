Prokuratura zapowiada zarzuty dla b. europosła PiS

Postanowienie o przedstawieniu zarzutów politykowi ma być wydane dzisiaj. Śledztwo, w którym Ryszard Czarnecki ma je usłyszeć trwało kilka lat. Jednak za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy posuwało się naprzód niemrawo, a kiedy władza w Polsce się zmieniła i zmiany zaszły w prokuraturach, przyspieszyło.

Prowadząca je Prokuratura Okręgowa w Zamościu już w lutym br skierowała do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europarlamentarzysty. Bo w toku śledztwa ustalono, że Czarnecki od czerwca 2009 roku do 12 listopada 2013 roku, wyłudził z ponad 203 tys. euro z parlamentu Europejskiego. Jak tego dokonał?

W dokumentach podawał nieprawdę co do miejsca swojego zamieszkania. Wskazywał Jasło, podczas gdy mieszkał w Warszawie.

- Nadto złożył 243 wnioski o zwrot kosztów podróży, w których podał nieprawdę, co do odbywanych podróży służbowych, w tym pojazdów, jakimi miał odbywać podróże i liczby przejechanych kilometrów, wprowadzając odpowiednie służby Parlamentu w błąd, co do wskazanych wyżej okoliczności, co miało wpływ na przyznanie mu zwrotu wydatków na podróże służbowe, dodatków pobytowych związanych z obecnością w posiedzeniach komisji w polskim parlamencie, diet związanych z czasem podróży oraz odległością z tytułu podróży, czym działał na szkodę wskazanej wyżej instytucji i uczynił sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu - przekazała wówczas w komunikacie Beata Syk-Jankowska, rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Lublinie.

Wczoraj rzecznik zamojskiej Prokuratury Okręgowej podał natomiast, że immunitet polityka PiS wygasa z dniem 16 lipca. Czarnecki nie dostał się ponownie do Europarlementu, w którym zasiadał od 20 lat. Dlatego teraz śledczy są gotowi przedstawić mu zarzuty.

Prokuratura zajęła się tematem w wyniku zawiadomienia złożonego przez Europejski Urząd do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).