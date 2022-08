Przemysław Czarnek o brakujących nauczycielach: To normalny ruch kadrowy

Podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej. Przemysław Czarnek – jak sam mówił – spotkał się z dziennikarzami, by przedstawić "suche i prawdziwe fakty" dotyczące sytuacji w polskich szkołach.

Minister edukacji podczas konferencji zarzucił także mediom, że "kłamią" na temat liczby wakatów nauczycielskich w szkołach. Jak poinformował, obecnie brakuje nieco ponad 13 tys. nauczycieli.

- To jest tak, jakby brakował jednego nauczyciela w szkole, która zatrudnia 50 nauczycieli. To jest normalny ruch kadrowy. To jest mniej więcej od 1,5 do 2 procent wakatów – stwierdził Czarnek.