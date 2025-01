Przemysław Czarnek poleci do USA. Kogo jeszcze zobaczymy na zaprzysiężeniu Trumpa?

Bez prezydenta RP, Andrzeja Dudy, bez premiera Donalda Tuska, za to z byłym premierem Mateuszem Morawieckim oraz byłym ministrem edukacji, posłem z Lublina - Przemysławem Czarnkiem oraz prawdopodobnie także z europarlamentarzystą PiS, Dominikiem Tarczyńskim - tak ma wyglądać polska delegacja na uroczystość zaprzysiężenia amerykańskiego prezydenta.

O tym, że ani Donald Tusk ani Andrzej Duda zaproszenia na tę imprezę nie dostali wiadomo nie od dziś. Głowa polskiego państwa zamiast za ocean wybiera się do Szwajcarii, a dokładniej do Davos, gdzie organizowane jest Światowe Forum Ekonomiczne. Kto zatem znajdzie się 20 stycznia w Waszyngtonie? Jeśli chodzi polską delegację, trochę światła na jej kształt rzucił ostatnio poseł Przemysław Czarnek, który podczas spotkania z wyborcami w powiecie lubelskim poinformował o tym, że w sobotę 18 stycznia leci do Stanów Zjednoczonych.

- Lecę jutro, wracam dwa dni po zaprzysiężeniu. Główny mój cel to spotkanie z amerykańskimi klubami Gazety Polskiej i referat na konferencji w Waszyngtonie dzień po zaprzysiężeniu - powiedział nam lubelski parlamentarzysta.

W jej trakcie, jak wspomniał podczas swojego spotkania ma zamiar opowiedzieć o "łamaniu praworządności w Polsce i bezprawiu rządu Donalda Tuska". W stolicy Stanów Zjednoczonych pojawić ma się także europoseł PiS, Dominik Tarczyński, który aktywnie wspierał kandydaturę Donalda Trumpa na prezydenta USA w trakcie amerykańskiej kampanii.

Kto jeszcze będzie na żywo oglądał to wydarzenie? Na liście gości według m.in. Politico znalazła się włoska premier Giorgia Meloni, Javier Milei prezydent Argentyny, Santiago Abascal z hiszpańskiej partii Vox i wielu innych przywódców i liderów politycznych z całego świata. Zaproszenia dostało podobno także kilku znanych miliarderów, jak Elon Musk, Jeff Bezos, czy Mark Zuckerberg.

Początek zaprzysiężenia Donalda Trumpa w poniedziałek, 20 stycznia, ok. godz. 18 polskiego czasu. Transmisję z tego wydarzenia planują polskie informacyjne stacje telewizyje, a także kanały w mediach społecznościowych Białego Domu.