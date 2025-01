Rok na granicy: papierosy, narkotyki, gaz i trylobity

W lipcu funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Zamościu oraz współpracując z funkcjonariuszami lubelskiej Służby Celno-Skarbowej, rozbili cztery zorganizowane grupy przestępcze organizujące na wielką skalę przemyt papierosów z Białorusi do Polski. Wykorzystywali do tego celu składy pociągów towarowych przekraczające granicę z Białorusi do Polski przez kolejowe przejście graniczne w Terespolu. Prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego w Lublinie akt oskarżenia przeciwko 38 osobom oskarżonym o kierowanie i udział w zorganizowanych grupach przestępczych trudniących się przemytem papierosów. Szacuje się, iż mogli wprowadzić na krajowy rynek nielegalne papierosy o wartości prawie 12 mln zł.

Ponad 5 tys. sztuk towarów z podrobionymi znakami towarowymi, w tym: odzież, perfumy i biżuterię zabezpieczyli funkcjonariusze lubelskiej Służby Celno-Skarbowej w jednym z lokali w Łukowie. Prowadzony był tam sklep internetowy zajmujący się sprzedażą za pośrednictwem jednego z portali społecznościowych. Sprzedawcy grozi nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

124 000 par skarpet (także podróbek) to efekt sierpniowej kontroli prowadzonej w składzie celnym w Chełmie.

Granica to nie tylko standardowe papierosy, ale też e-papierosy. Nielegalne e-papierosy. Ponad 1,6 tys. sztuk jednorazowych e-papierosów i płynów do nich wykryli funkcjonariusze lubelskiej Służby Celno-Skarbowej w prowadzonym przez mieszkańca Lublina sklepie, oferującym zakupy przez internet. Wyroby nie były oznaczone znakami akcyzy. Część nielegalnego towaru funkcjonariusze znaleźli w przygotowanych do wysyłki paczkach.

We wrześniu blisko 106 tys. paczek nielegalnych papierosów o wartości rynkowej ponad 1,7 mln złotych celnicy znaleźli w kontenerach transportowanych pociągami towarowymi z Brześcia, przewożących legalne towary, m.in. torf i pustaki. Papierosy ukryte były w specjalnie przerobionych podłogach 7 kontenerów. W październiku podobną ilość papierosów odkryto w kontenerach z Chin w Małaszewiczach.

18 fragmentów rafy koralowej to odkrycie funkcjonariuszy Oddziału Celnego Pocztowego w Lublinie. Skontrolowane przez nich przesyłki pochodziły ze Szwajcarii i Malezji. Dwie miały trafić do Bogorii, odbiorcą trzeciej miał być mieszkaniec Lublina. Koralowce to gatunek chroniony na podstawie Konwencji Waszyngtońskiej CITES.

Listopad to to międzynarodowa operacja wymierzona w nielegalny handel gazami chłodniczymi. Lubelska Służba Celno-Skarbowa wspólnie z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) uderzyła w przestępczy proceder wprowadzania do obrotu na terenie Unii gazów chłodniczych. To efekt wspólnych działań kontrolnych prowadzonych w ramach międzynarodowej operacji celnej JCO KHIONE 2024. Uczestniczyli w nich przedstawiciele OLAF-u i organów celnych 16 państw UE.

W Polsce zabezpieczono co najmniej 115 ton gazów chłodniczych o wartości rynkowej około 21 mln zł. Zatrzymano 9 osób.