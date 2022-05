"Rosja powinna zapłacić za odbudowę Ukrainy". Andrzej Duda na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos

Duda zapewnił, że Wołodymyr Zełeński nie musiał go przekonywać do wsparcia Ukrainy na Światowym Forum Ekonomicznym. Prezydent podkreślił, że zamierza przekonywać światowych liderów do nakładania kolejnych sankcji na Rosję oraz do zapewnienia pomocy na rzecz odbudowy Ukrainy, jednak wskazał, że to Rosja powinna ponieść koszt tego procesu.



– Pieniądze na odbudowę Ukrainy powinny przede wszystkim pochodzić z reparacji wojennych od Rosji. To Rosja niszczy Ukrainę, burzy budynki, niszczy infrastrukturę na Ukrainie i to Rosja powinna zapłacić za jej odbudowę – ocenił Duda.