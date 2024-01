Rozpoczyna się demonstracja w Warszawie. Tłumy przed sejmem

W proteście biorą udział także osoby z Lubelszczyzny. Według danych lubelskich organizatorów, z Lublina wyjechało 16 autokarów, z jednego z punktów zlokalizowanych przy Arenie Lublin wyjechało około 700 osób.

Uczestnicy zebrani pod Sejmem mają biało-czerwone flagi oraz transparenty odnoszące się do wolności mediów oraz posłów Kamińskiego i Wąsika. Skandują hasła "Wolne media" oraz "Bóg, Honor, Ojczyzna". Organizatorzy demonstracji powołując się na nieoficjalne dane służb podali, że w marszu bierze udział nawet 300 tys. osób.

Na marszu obecny jest także były minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Podczas protestu zwrócił się do marszałka Sejmu Szymona Hołowni:

- Panie marszałku rotacyjny Hołownia, pan dołożył się do tego, że nasi przyjaciele siedzą w więzieniu. Pan nie przestrzega konstytucji. Tam jest napisane, że naród sprawuje władzę zwierzchnią. To pan doprowadził do tego, że z Pałacu Prezydenckiego zostali uprowadzeni posłowie RP - mówi Czarnek.