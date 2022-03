Rzecznik rządu: Polska będzie mrozić majątki podmiotów wspierających Rosję

- Polska od samego początku, zgodnie z sankcjami unijnymi mrozi wszelkie aktywa, wszelkie majątki, które wynikają bezpośrednio z sankcji unijnych. W tej chwili to jest ponad 160 milionów złotych, które zostały zamrożone - poinformował Piotr Muller.



Rzecznik rządu podkreślił, że majątki zostały zamrożone, a nie skonfiskowane. - Zgodnie z polskimi przepisami taka konfiskata na gruncie aktualnych postanowień konstytucyjnych nie jest możliwa, ale możliwe są działania, które dotyczą mrożenia majątków, czyli niedopuszczenia do ich użytkowania, niedopuszczenia do korzystania z nich - wyjaśnił.



- Dzisiaj Rada Ministrów zdecydowała się, aby przyjąć kolejny pakiet rozwiązań, który umożliwi podejmowanie działań w zakresie mrożenia funduszy na terenie Polski - poinformował Muller. Jak przekazał, projekt ustawy zakłada, że będą blokowane majątki podmiotów, które przyczyniają się do wspierania rosyjskiej inwazji na Ukrainę.