Sejm zdjął immunitet dla Ziobro. Byłemu ministrowi grozi areszt

Komisja do spraw Pegasusa, czyli izrealskiej technologii do podsłuchiwania osób podejrzanych, z której przy zgodzie udzielanej przez sądy, korzystały polskie slużby, wnioskuje o miesięczny areszt dla byłego ministra sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobro. Posła Prawa i Sprawiedliwości dotychczas w tej sprawie chronił immunitet, więc areszt nie był możliwy. Wszystko zmieniło się podczas dzisiejszych obrad Sejmu, który to, jak zapowiedział wczoraj Szymon Hołownia, zajął się tą sprawą. Najpierw za odebraniem Ziobrze immunitetu opowiedziała się sejmowa komisja regulaminowa, a następnie jej wniosek podano pod głosowanie.

Za odebraniem immunitetu posłowi PiS było 239 posłów, przeciw 194. Nikt się nie wstrzymał. To oznacza, że sąd - jeśli uzna to za stosowne, może umieścić zmagającego się z poważną chorobą polityka w areszcie.

Dlaczego komisja ds. Pegasusa chce widzieć Zbigniewa Ziobro za kratkami? Miałby to być rodzaj kary porządkowej za kilkukrotne niestawianie się na jej posiedzenia. Ta seria miała zostać przerwa 31 stycznia, kiedy Ziobro najpierw udzielił wywiadu w telewizji Republika, a następnie dał się doprowadzić przez policję do Sejmu. Dotrzeć przed komisję jednak nie zdążył, gdyż ta po sygnale o tym, że polityk jest już w budynku nagle zakończyła obrady.

Sam Ziobro w trakcie posiedzenia emocjonalnie zareagował na decyzję posłów rządzącej koalicji. - To jest jedno wielkie oszustwo. To jest praworządność? To jest bandytyzm. Jesteście jedną grupą przestępczą. Donald Tusk pójdzie siedzieć. Zobaczycie - mówił były wiceminister w rządzie Zjednoczonej Prawicy.

Immunitet dzisiaj został uchylony także byłemu wiceministrowi sprawiedliwości, Marcinowi Romanowskiemu, który ma odpowiadać za nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, którym zarządzał resort.