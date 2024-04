Śmierć wolontariuszy w strefie Gazy. Prezydent zabiera głos, Izrael bierze odpowiedzialność

Według zagranicznych agencji prasowych, w poniedziałek 1 kwietnia doszło do ataku rakietowego, w którym zginęli wolontariusze organizacji World Central Kitchen, która dostarczała pomoc humanitarną. Według źródeł palestyńskich wśród ofiar zginęło 7 wolontariuszy z Wielkiej Brytanii i Australii, USA i Kanady oraz z Palestyny. Wśród nich był także pochodzący z Przemyśla Damian Soból.

World Central Kitchen zajmuje się niesieniem pomocy żywnościowej ofiarom konfliktów zbrojnych i kataklizmów. Organizacja nie wspiera żadnej ze stron konfliktu.

Odpowiedzialność za atak wzięły na siebie Siły Obronne Izraela.

- W Gazie miało miejsce zdarzenie, które doprowadziło do tragicznej śmierci pracowników organizacji World Central Kitchen, którzy pełnili misję niesienia żywności potrzebującym. Jako armia zawodowa, przestrzegająca prawa międzynarodowego, jesteśmy zobowiązani do dokładnego i przejrzystego zbadania naszych działań - powiedział rzecznik IDF Daniel Hagari na nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych.

IDF spokesperson, RAdm. Daniel Hagari, spoke with @WCKitchen founder, @chefjoseandres, and expressed the IDF's deepest condolences to the entire World Central Kitchen family.



The work of WCK is critical. pic.twitter.com/nRUYZVxif3