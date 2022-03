Studentka UMCS relacjonuje z Odessy szykującej się na oblężenie Rosjan

Daria ma 18 lat. Jest teraz w domu z rodziną. Mieszka na wybrzeżu Morza Czarnego, w obwodzie odeskim. Gdy dowiedziała się o rosyjskiej napaści na Ukrainę, bardzo się bała. Miała ataki paniki.

– To było straszne. Pierwszego dnia tata kazał nam szybko i po cichu spakować nasze rzeczy. Mama i 12-letni brat mieli jechać na wieś na zachodzie Ukrainy. Ja do Polski. Tata miał zostać w domu. Ale ostatecznie nie wyjechaliśmy. Na drogach zrobiło się bardzo niebezpiecznie – opowiada.

Jej ciocia uciekła ze swoimi dziećmi do Mołdawii. Przyjaciółka z rodziną do Rumunii. Daria pytana o jej plany odpowiada: – Do końca wojny będę w swoim kraju. Jak skończy się wojna, wrócę na studia do Polski.

Od wieczora do rana Daria ma dyżur. Podczas niego stoi na straży domu. Idzie spać o 7 rano. Śpi kilka godzin.

Jej rodzina zrobiła schron w piwnicy. Są w nim dwa materace, woda, światło oraz koce. Kiedy Odessa będzie bombardowana, schowają się właśnie tam.

– Cały dzień jesteśmy w domu. Nie włączamy światła. Jem, jeśli mam czas – dodaje.

Daria mówi, że w Odessie wprowadzono godzinę policyjną, od 19 do 6 rano. – Nikt nie wychodzi. Sklepy są zamknięte. Otwarte są tylko apteki, ale nie wszędzie. U mojej babci w mieście przez pierwsze dni brakowało chleba.

Na początku rosyjskiej inwazji kolejki do sklepów, banków i stacji benzynowych były kilometrowe. Zatankowanie samochodu było niemożliwe. Na szczęście można płacić kartą. – To w Rosji są z tym problemy – podkreśla Daria.

– Przez pierwsze dni panował strach. Teraz już nie. Nastroje są bojowe – odpowiada, kiedy pytam, jak zachowują się mieszkańcy.

Kilka dni po ataku Rosji na Ukrainę, Daria założyła konto na Twitterze. W tej chwili jej relacje obserwuje już 14 tysięcy osób. Napisała, że walczy na „informacyjnym froncie”. – Informacja jest teraz bardzo ważna. Mamy też wojnę informacyjną ze strony Rosji. Ja walczę z dezinformacją. Piszę newsy na swoim Twitterze po polsku. Założenie konta poleciła mi redaktor Anna Gmiterek-Zabłocka (reporterka TOK FM z Lublina – red.).

Dzień dobry. Nazywam się Daria Korsak. Jestem z Odessy, z Ukrainy. Studiuję dziennikarstwo i komunikację społeczną na UMCS-ie w Lublinie. Będę dzielić się tutaj tylko oficjalną informacją. — Daria Korsak (@Korsak_Daria) February 27, 2022

Ukrainka zwraca również uwagę na sposób wypowiadania się o Ukrainie. – Putin w języku rosyjskim specjalnie zaczął mówić „na” Ukrainie. To obraża Ukraińców. Ukraina długo walczyła o niepodległość. Jest niepodległa. Jak mówi się „w”, to znaczy, że mówi się o niepodległym państwie.

Daria zaznacza, że nie chce pouczać Polaków, jak mają mówić wspominając o Ukrainie. – Jak Polacy chcą mówić „na” – proszę, nie mam pytań. Ale w polszczyźnie poprawna forma to zarówno „na”, jak i „w”. Jak będziecie mówić „w Ukrainie”, będzie nam po prostu miło – podkreśla.

Daria wspomina o wsparciu ze strony swojej Alma Mater oraz koleżanek i kolegów ze studiów. – Otrzymuję wsparcie codziennie. Profesor Demczuk codziennie mnie wspiera. Czułam się źle i pani profesor zadzwoniła do mnie. Porozmawiałyśmy. To mi pomogło. Dziekanat także bardzo pomógł. Wyjaśnił wykładowcom, że nie mamy w tej chwili możliwości uczestniczenia w zajęciach. Moi kochani koledzy z roku też mnie wspierają. Zbierają rzeczy dla uchodźców z Ukrainy, wspierają w mediach, piszą do mnie. Jestem bardzo wdzięczna.

Na pytanie o sposobach wsparcia Ukraińców przez Polaków odpowiada: – Jest dużo uchodźców z Ukrainy w Polsce, oni nie mają gdzie mieszkać. Proszę im pomóc.

Na koniec dodaje: – Dziękuję bardzo wszystkim Polakom za wsparcie. To naprawdę pomaga.