Toksyczne pierwiastki wykryte w kubkach. Można się poważnie zatruć

City break w Lublinie – spędź weekend w historycznym mieście

Lublin, urzekająca perła wschodniej Polski, to miasto o bogatej, wielowiekowej historii, które z każdym rokiem przyciąga coraz więcej turystów. Jego dobrze zachowane Stare Miasto, wyjątkowe zabytki i urokliwe zaułki sprawiają, że to świetny wybór na city break. Planujesz szybki miejski wypad na weekend? Lublin to idealny wybór – w ciągu zaledwie kilku dni można odkryć niezwykłe atrakcje i zasmakować lokalnej, pełnej tradycji kuchni.