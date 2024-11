Toksyny w żytniej mące. Wycofują ją ze sklepów

Archiwum Państwowe płaci złotówkę czynszu, bo remontuje. "Sytuacja patowa"

Chociaż umowa obowiązuje od kilku lat, to jak dotąd, Archiwum Państwowe do pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim się nie wprowadziło. I nie wiadomo, kiedy to w ogóle nastąpi. Dyrekcja tłumaczy, że konieczny jest remont. A burmistrz przekonuje, że warunki umowy dzierżawy są niekorzystne dla miasta.