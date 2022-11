Trwa inwentaryzacja schronów i bunkrów w Polsce. Jak wyglądają ich wnętrza?

Choć w nowym budownictwie nie ma wymogów umieszczania schronów, to w wielu budowlach z lat 50. i 60. można je spotkać. My zajrzeliśmy do jednego z nich - zlokalizowanego w kilkudziesięcioletnim łódzkim bloku.

– Powierzchnia użytkowa tego schronu wynosi ok. 120 metrów, czyli możne się tu pomieścić 120/140 osób. Schron jest w środku bloku, dlatego dysponuje on dwoma wyjściami. (…) Poza tym schron wyposażony jest także w wyjście awaryjne – mówi Krzysztof Kaźmierczak z Urzędu Miasta Łodzi.

Jak dodaje schron nie był modernizowany od czasu jego wybudowania, czyli od lat ‘50.