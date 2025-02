Trzaskowski stawia na weteranów. W Dęblinie zapowiedział utworzenie Centrum Drugiej Misji

Zdaniem Trzaskowskiego w ostatnich latach państwo zapominało o weteranach wojennych, nie potrafiło wykorzystać ich doświadczenia i wiedzy do wzmocnienia bezpieczeństwa kraju. Kandydat KO na prezydenta poinformował w Dęblinie, że po tygodniach przygotowań i rozmów z wiceministrem obrony Cezarym Tomczykiem i wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem postanowił przygotować koncepcję Centrum Drugiej Misji, które mogłoby wykorzystać doświadczenie weteranów do wzmocnienia bezpieczeństwa w Polsce.

Kandydat powiedział, że weterani są w stanie pomóc w audytach bezpieczeństwa w jednostkach samorządowych, czy innych instytucjach. Podkreślił, że będą mogli pomagać też w szkoleniach z pierwszej pomocy, z obsługi dronów, czy w nauczeniu podstaw posługiwania się bronią lub podstaw obrony.

– Centrum Drugiej Misji ma możliwość odpowiedzenia na te zaniedbania, zaproszenia do współpracy wszystkich weteranów, którzy chcieliby taką współpracę podjąć, co położyłoby kres tym zaniedbaniom, które sięgają ostatnich dekad, ale przede wszystkim odpowiedziałoby na potrzeby dzisiejszej sytuacji i pomogło nam zabezpieczyć bezpieczeństwo kraju, każdej z gmin, która by chciała z takiego wsparcia skorzystać – wyjaśnił Trzaskowski.