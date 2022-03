Ubezpieczenie samochodu, podróże. Uchodźcy z Ukrainy w Polsce – co jest za darmo

Komunikacja miejska

W Lublinie jest bezpłatna komunikacja miejska dla wszystkich z ukraińskimi dowodami tożsamości.

Decyzję o darmowej komunikacji miejskiej dla uchodźców z Ukrainy podjęły też m.in. Warszawa, Kraków i Trójmiasto. Obywatele Ukrainy mogą korzystać z autobusów, tramwajów, metra i SKM bezpłatnie po okazaniu dowolnego dokumentu.

Strefy parkingowe

Postój w Strefie Płatnego Parkowania ma być w Lublinie bezpłatny (miasto ma to uchwalić 2 marca) dla wszystkich samochodów na ukraińskich rejestracjach.

Pociągi

Obywatele Ukrainy mogą odbywać nieodpłatne przejazdy w klasie 2 pociągami kategorii ekonomicznych TLK i IC PKP Intercity w komunikacji krajowej. Przejazd odbywa się na podstawie paszportu potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie.

Podobnie jest w pociągach: POLREGIO, Koleje Wielkopolskie, Koleje Mazowieckie, Koleje Dolnośląskie, Koleje Śląskie, Łódzka Kolej Aglomeracyjna.

Niemieckie Koleje Deutsche Bahn od 1 marca 2022 r. wprowadziły bilet „helpukraine”. Do dostania we wszystkich centrach podróży DB i agencjach DB w Niemczech. Bezpłatny bilet jest ważny na podróże dalekobieżne i lokalne do dowolnej stacji. W przypadku pociągów lokalnych wystarczy dowód tożsamości (paszport/dowód osobisty).

Darmowe OC

Ergo Hestia, PZU i Warta rozdają darmowe ubezpieczenia drogowe OC na okres 30 dni od przekroczenia granicy na wszystkie samochody. Aby uzyskać potrzebny dokument obywatele ukraińscy będą mogli się zgłosić do placówki na granicy lub poprzez infolinię.

Ergo Hestia +48 58 766 34 04 (infolinia obsługiwana w języku ukraińskim)

Warta +48 814 607 900 (pon.-pt. 8:00-20:00 i sob. 8:00-16:00)

PZU +48 22 505 15 63 (infolinia w języku polskim i ukraińskim)

Autostrada A2

Autostrada Wielkopolska od 1 marca znosi opłaty za przejazd między Świeckiem a Koninem odcinkiem A2. Opłaty nie będą pobierane za przejazd samochodów posiadających ukraińskie tablice rejestracyjne. Na podobny ruch zdecydował się koncesjonariusz autostrady A4 z Katowic do Krakowa

Flixbus

Darmowe bilety są przeznaczone na podróże z Przemyśla i Rzeszowa. Flixbus przyjmuje zgłoszenia na bezpłatne bilety także w formie online – przez czat i drogą mailową.

Rozmowa z konsultantem: Wejdź na tę stronę i kliknij okienko czatu

Zgłoszenie na bezpłatny bilet można też przesłać na adres: service@flixbus.com.ua, Tytuł maila: UKRAINE. W treści maila: miejsce odjazdu (Przemyśl / Rzeszów), miejsce docelowe, data i godzina odjazdu, imię i nazwisko, numer telefonu, adres mailowy.

Przejazdy BlaBla Car

Zmiana ustawień w aplikacji i na stronie BlaBlaCar umożliwia wystawienie oferty przejazdu za cenę minimalną 1 zł, niezależnie od dystansu.

Użytkownik powinien dodać w opisie po ukraińsku zdanie: „безкоштовний проїзд для допомоги Українцям”. Ponadto - jak instruuje BlaBla Car – dobrym rozwiązaniem jest uzupełnienie nazwy użytkownika o „Волонтер” obok imienia i nazwiska.

WizzAir

WizzAir zaoferował w marcu ukraińskim uchodźcom 100 tys. bezpłatnych miejsc z Polski, Słowacji, Węgier i Rumunii, na wszystkich lotach europejskich. Podczas rezerwacji i odprawy pasażerowie będą proszeni o okazanie ukraińskiego paszportu/numeru dowodu osobistego. W zestawie jest przewóz jednej torby (maks.: 40x30x20cm). Torba na kółkach i każda sztuka bagażu rejestrowanego są dodatkowo płatne.

Pomóż nam aktualizować nasz poradnik. Jeśli masz informację o innych darmowych ofertach dla obywateli i obywatelek Ukrainy - napisz na redakcja@dziennikwschodni.pl.