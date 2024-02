Unijne miliardy dla Polski odblokowane. Jest deklaracja w sprawie Krajowego Planu Odbudowy

- Bardzo cieszę się z planu działania, jaki zaprezentował polski rząd. Jest to bardzo silne oświadczenie i jasna mapa drogowa dla Polski. Wasze wysiłki są zdecydowane, opierają się na reformach, które uruchomiliście i krokach, jakie podjęliście w zakresie niezawisłości sądów – mówiła przewodnicząca KE dodając, że w przyszłym tygodniu w Brukseli zapadną dwie decyzje. - Te decyzje uwolnią do 137 mld euro dla Polski – zaznaczyła.

- Na polskie to jest 600 mld zł. To góra pieniędzy, którą dobrze wykorzystamy także po to, by rozładowac to wszystko, co budzi dzisiaj napięcie i niepokoje – zapowiedział premier Donald Tusk.

Jadną z pierwszych, szybkich płatności będzie blisko 1,5 mld euro. Transza ma być przeznaczona dla małych i średnich producentów żywności. - To będzie pierwszy zastrzyk, który może przynieść poczucie bezpieczeństwa i perspektywę dla naszych rolników – zaznaczył szef polskiego rządu.