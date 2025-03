Ustawa azylowa. Premier pytał, prezydent podpisał. I pisze do Tuska

Prezydent Andrzej Duda przekazał w środę (26 marca) przed wylotem do Rzymu, że w piśmie skierowanym do premiera, informuje go o podpisaniu tzw. ustawy azylowej, a także zaznacza, że oczekuje na podjęcie działań w sprawie m.in. ochrony naszej zachodniej granicy.

„Mianowicie podjęcie realnej kontroli nad tym, ilu migrantów z Niemiec jest przywożonych przez niemieckie władze do Polski, relokowanych tutaj, bo dzieje się to cały czas” – zauważył Duda. Jak zaznaczył, nieustannie napływają informacje z zachodniej granicy, że tego typu działania występują.

„Niestety media mało o tym informują, ale informują o tym ludzie, którzy widzą takie działania. A więc panie premierze proszę, żeby pan premier wykazał nieco odwagi w działaniach wobec władz niemieckich, bo to, że Niemcy mają problem, bo popełnili głupotę parę lat temu, to nie znaczy, że mają się z nami tą głupotą dzielić i że my to musimy przejmować.

Prezydent argumentował, że „ci, którzy zasługują na wsparcie i pomoc, powinni tę pomoc od Polaków otrzymać, ale nie powinniśmy się zgadzać na to, że ktoś zapraszał kiedyś do siebie gości, a dzisiaj się chce tych gości pozbywać”.

Pełna treść listu prezydenta Dudy do premiera Tuska została zamieszczona na stronie Kancelarii Prezydenta. Prezydent pisze w nim, że „kwestia bezpieczeństwa polskich obywateli, ochrona granic Rzeczypospolitej, jak również wsparcie polskich żołnierzy i funkcjonariuszy to priorytety jego prezydentury”.

Zwraca też uwagę, że dziś te wyzwania łączą wszystkie ośrodki władzy i całą scenę polityczną, choć nie zawsze tak było. „To pan premier i członkowie pańskiego ugrupowania jednoznacznie sprzeciwialiście się m.in. budowanie zapory na wschodniej granicy, wprowadzaniu stanu wyjątkowego na obszarze części województw podlaskiego i lubelskiego czy uchwaleniu przepisów wzmacniających ochronę granicy państwowej” – czytamy w liście.